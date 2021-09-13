Угадайте, какой стране больше всего помог МВФ?

МВФ завершил глобальную раздачу СДР в целях ускорения восстановления мировой экономики и поддержки национальных валютных резервов после ковид-пандемии в 2020 году, вызвавшей экономический кризис во всех странах. Всего было роздано 456,5 млрд СДР (эквивалентно $650 млрд).

Infobank.by проанализировал влияние этого неклассического платёжного средства на экономику получателей “донорской помощи”. На Беларусь, отметим, это оказало наибольшее в регионе влияние, однако, не помогло.

Предыдущая такая раздача «вертолётных денег» была в 2009-м (28 августа), преследовала такие же цели после тогдашнего мирового кризиса, но была меньше – 161,2 млрд СДР.

Что такое СДР?

СДР (SDR, SpecialDrawingRights – специальные права заимствования) это международные резервные активы, созданные МВФ в 1969 году для дополнения других резервных активов стран-участников МВФ.

СДР – это корзина международных валют, и её стоимость определяется входящими в неё:

0,58252 доллара США 0,38671 евро 1,0714 китайского юаня 11,9 японских йен 0,085946 фунтов стерлингов.



Удельный вес валют, входящий в корзину СДР, такой:

доллар США – 41,73% евро – 30,93% китайский юань – 10,92% японская йена – 8,33% фунт стерлингов – 8,09%.



СДР – это не классическое платёжное средство, не валюта в традиционном её понимании.

СДР – это не требование к МВФ (как любая валюта – требование к её эмитенту), но являются потенциальным требованием к конвертируемым валютам стран-участников МВФ – то есть СДР могут быть обменены на эти валюты.

Стоимость СДР устанавливается на основе указанных фиксированных выше сумм валют, включенных в корзину СДР, и ежедневных рыночных обменных курсов между валютами, включенными в корзину СДР – ежедневно.

СДР могут храниться и использоваться странами-участниками МВФ и т.н. «предписанными держателями» («prescribedholders» – обозначенными официальными организациями), но они не могут принадлежать частным или физическим лицам.

Статус СДР в качестве резервного актива обусловлен обязательствами участников хранить и обменивать СДР и принимать стоимость СДР, определенную Фондом. СДР также служат расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций, а финансовые обязательства также могут быть выражены в СДР.

По сколько роздано СДР странам нашего региона?

За всё время существования МВФ выделил 660,7 млрд СДР (эквивалентно $935,7 млрд), и выделение 23 августа 2021 года оказалось наибольшим, существенно превышающим все предыдущие вместе взятые – 456,5 млрд СДР ($650 млрд).

Сумма розданных 23 августа СДР по странам происходила в зависимости от участия страны в капитале МВФ – квоты.

Квота Беларуси в МВФ – 0,14%.

Какие квоты принадлежат странам нашего региона – показано на диаграммах.

На первой – участие в капитале МВФ в процентах.

На второй – номинальная квота в СДР.

После получения Беларусью СДР от МВФ 23 августа, их объём в ЗВР Беларуси увеличился с $532 млн до $1458 млн в эквиваленте. Прирост составил $927 млн.

Каким оказался прирост суммы СДР в ЗВР стран нашего региона с национальной валютой по итогам августа – на диаграмме.

Какой стране нашего региона МВФ помог больше всего?

Золотовалютные резервы (ЗВР) в странах с национальной валютой являются поддержкой, опорой устойчивости национальных валют, не являющихся резервными.

Рост ЗВР поддерживает увеличение национальной денежной массы, что служит для более быстрого развития экономики.

Поэтому раздача СДР от МВФ является поддержкой стран, прежде всего, с национальной валютой, не имеющих возможность «печатать» резервную валюту (типа доллара, евро).

Суммы, на которые выросли золотовалютные резервы стран нашего региона за август через раздачу СДР – даны на диаграммах выше.

Но они не дают представления о том, в какой степени эта помощь была оказана, насколько сильно полученные от МВФ СДР увеличили ЗВР – существенно или незаметно для страны.

И если выразить прирост СДР за август в процентах от объёма ЗВР, что были у страны на начало августа, то окажется, что наиболее значимую помощь получила Беларусь.

Ведь ЗВР Беларуси – одни из самых низких и недостаточных в регионе, учитывая величину страны – размер её экономики и численность населения.

И поэтому та сумма СДР, что поступила в Беларусь 23 августа, увеличила ЗВР Беларуси на наибольший в регионе процент.

На втором месте по значимости полученного объёма ЗВР – Украина.

А меньше всего оказали влияние эти СДР на резервы:

Казахстана – если учитывать их вместе с Национальным Фондом

Чехии – где ЗВР на душу населения намного больше, чем в остальных странах региона

Узбекистана – у которого квота в МВФ очень небольшая относительно размера ЗВР

России – где ЗВР велики сами по себе благодаря запасам нефти, газа, золота, алмазов

Польши – где ЗВР наибольшие в Новой Европе.

Насколько изменились золотовалютные резервы в странах?

Раздача СДР позволила всем странам нарастить свои ЗВР по итогам августа.

Больше всех увеличились ЗВР Беларуси: главным образом именно за счёт поступления СДР (то же можно сказать и про Украину, Кыргызстан и некоторые другие страны).

Но если смотреть с начала года, то у трёх стран – Болгарии, Венгрии и Казахстана (с учётом Национального Фонда) – резервы сократились, несмотря на поступление в них СДР.

Наибольший же прирост показали Армения и Хорватия. Беларусь здесь – третья.

Если сравнить с теми ЗВР, что были в конце 2019 года – до ковид-кризиса, то окажется, что единственной страной, чьи международные резервы сократились, является Беларусь – и это несмотря на самую значительную (в относительном выражении) помощь от МВФ.

Наибольший же прирост ЗВР с докризисных времён показала Хорватия. А также Польша, Румыния и Молдова.

Какими теперь стали золотовалютные резервы?

После получения СДР от МВФ Беларусь находится в нижней трети списка, сильно уступая ближайшим странам с большей величиной ЗВР, но и сильно превышая «преследователей»: то есть, это место в «рейтинге» номинального размера золотовалютных резервов у Беларуси – надолго.

Ну а по среднедушевому размеру ЗВР Беларусь – в последней тройке региона, превышая лишь показатель Украины и Кыргызстана.

В странах СНГ наибольшие среднедушевые ЗВР – у нефтегазовых стран.

Таким образом, полученные в августе СДР от МВФ оказали наибольшее в регионе влияние на Беларусь: благодаря этой помощи золотовалютные резервы Беларуси выросли больше, чем в других странах.

Однако это не позволило Беларуси выйти из списка стран с наименьшим среднедушевым размером ЗВР. И есть перспектива попадания на предпоследнее место, если Украина, что уже недавно было, «обгонит» Беларусь в этом рейтинге.

И, к тому же, Беларусь так и осталась единственной страной региона, чьи ЗВР сейчас ниже, чем были до кризисного 2020 года – несмотря на $927 млн, поступивших от МВФ.

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