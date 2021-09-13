В Минске с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел по фактам массовых мероприятий. Об этом рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско в эфире телеканала СТВ.

“В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, над которыми работали наши сотрудники. Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, другие сейчас под следствием”, – рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско.

В частности, под стражей находится “довольно большая группа анархистов”. Работники комитета считают, что она сформировалась задолго до предвыборной кампании, деятельность свою отрабатывала в том числе на аккумуляторном заводе в Бресте. В ближайшие полтора месяца их дело планируют передать в суд.

“У них было еще взаимодействие с анархическими движениями России и Украины. Поэтому по этому уголовному делу у нас под стражей содержатся и неграждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению”, – рассказал Паско.

По мнению руководства минского следкома, беспорядки в прошлом году были спланированы заранее. Для противодействия им правоохранительным органам пришлось работать скоординировано. “Во время протестных движений правоохранители сплотились”, – заявил Паско.

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