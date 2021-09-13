В Минске следователи возбудили уголовное дело против двух мужчин, имеющих инвалидность по слуху. Согласно обвинению они похитили человека, занимались разбоями и вымогательствами, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, вечером 28 января трое мужчин, имеющие инвалидность по слуху, на одной из автозаправочных станций похитили другого глухого местного жителя под предлогом помощи с ремонтом машины.

Потерпевшего отвезли в гараж в Партизанском районе Минска, где с угрозами и применением насилия требовали деньги. Потом обвиняемые требовали от мужчины продавать сувенирную продукцию и часть вырученных денег передавать им. При этом, как утверждает прокуратура, “мужчины били потерпевшего по голове и не менее 20 раз ударили по другим частям тела”.

В ночь с 30 на 31 января 2021 года обвиняемые силой затолкали в свою машину еще одного глухого человека, отвезли его в тот же гараж, где удерживали в подвале, избивали и требовали деньги. Кроме этого, осмотрев карманы потерпевшего, обвиняемые завладели его имуществом стоимостью в 1 тыс. рублей, в том числе мобильным телефоном. Второго потерпевшего также склоняли к работе по продаже сувениров.

Обвиняемые заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека (пункты 3, 4, 6, 7 части 2 статьи 182 УК), разбое (часть 2 статьи 207 УК) и вымогательстве (часть 3 статьи 208 УК).

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