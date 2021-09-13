В Москве сегодня на общем собрании участников ООО «КХЛ» избрали новый Совет директоров Континентальной хоккейной лиги на сезон 2021/2022.

Как отмечают Naviny.by, в совете нет Дмитрия Баскова, попавшего под санкции Международной федерации хоккея. Вместо него туда попал гендиректор минского “Динамо” Сергей Сушко.

Баскова отстранили от любой хоккейной деятельности на 5 лет.

Напомним, что на прошлой неделе независимый дисциплинарный совет IIHF объявил о пятилетней дисквалификации президента Белорусской ассоциации хоккея Дмитрия Баскова. Этому предшествовало 10-месячное расследование. Согласно его результатам, Басков нарушил Кодекс организации. Речь, в частности, идет о попытках влияния на других, угрозах, дискриминации спортсменов из-за политических убеждений. Рассматривали также события 11 ноября 2020 года, когда погиб Роман Бондаренко. Тогда же Басков подал в отставку с поста главы ФХБ.

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