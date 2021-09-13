Беларусь в 2020 году в мировом рейтинге экспортеров свежесрезанных цветов заняла седьмое место, лишь немного уступив Китаю, передаёт Ежедневник.

По данным проекта Worldstopexports, в 2020 году на Беларусь пришлось 1,5% всего мирового экспорта цветов. От продаж букетов за рубеж страна выручила 123,9 млн долларов.

Для сравнения, Китай, оказавшийся на 6-м месте, заработал на продаже цветов 125,8 млн долларов. Италия, которая очутилась на 8-м месте, получила от цветочного экспорта 96,7 млн ​​долларов.

Больше всех на экспорте цветов заработали Нидерланды – 4,2 миллиарда долларов, что составило 49,9% всего цветочного экспорта в мире в денежном выражении.

Мировые продажи букетов цветов из всех стран в 2020 году составили 8,4 миллиарда долларов.

Государства, вошедшие в Топ-15 стран-экспортеров цветов отправили за рубеж 93,5% всех букетов.

В период с 2019 по 2020 годы Беларусь признана самой быстрорастущей страной-экспортером в мире. Рост продаж за рубеж белорусских цветов составил 44,8%.

По данным агентства BusinesStat, за последние 5 лет Беларусь является основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок. На белорусские цветы приходится почти половина от всего импорта. Только в 2019 году из Беларуси в Россию доставили около 700 млн стеблей.

Топ-15 ведущих стран-экспортеров цветов

Нидерланды: 4,2 миллиарда долларов США (49,9% экспортированных цветочных букетов). Колумбия: 1,4 миллиарда долларов (16,7%) Эквадор: 643,6 млн долларов (7,6%) Кения: 635,4 млн долларов (7,5%) Эфиопия: 190,2 млн долларов (2,3%) Китай: 125,8 млн долларов (1,5%) Беларусь: 123,9 млн долларов (1,5%) Италия: 96,7 млн ​​долларов (1,1%) Малайзия: 87,4 млн долларов (1%) Бельгия: 81,4 млн долларов (1%) Испания: 66,5 млн долларов (0,8%) Канада: 58,5 млн долларов (0,7%) Израиль: 58,3 миллиона долларов (0,7%) Германия: 52,2 миллиона долларов (0,6%) Таиланд: 47,4 млн долларов (0,6%)

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