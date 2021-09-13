Американский телеведущий Джон Оливер запустил сайт по продаже плюшевых мишек, а всю выручку он обещает отправить организациям, которые «борются за свободу прессы и права человека в Беларуси». Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Last Week Tonight with John Oliver», посвященном Беларуси, сообщает “Медиазона”.

В новом 20-минутном эпизоде программы, который впервые, с начала пандемии коронавируса, снимался с участием зрителей, Джон Оливер рассказал о протестах в Беларуси после выборов 2020 года. Автор уделил внимание и истории управления страной Александром Лукашенко, в том числе о его победе на президентских выборах 1994 года и референдумах 1996 и 2004 годов.

В конце выпуска ведущий рассказал о создании сайта по продаже плюшевых мишек, одетых в красно-белую кофту с изображением двух картофелин и морковки, которые отсылают к встрече Александра Лукашенко и актера Стивена Сигала, когда тот ел морковку перед камерами СМИ.

Ведущий сказал, что акция проходит в партнерстве с краудфандинговой платформой GlobalGiving, а каждый плюшевый медведь стоит 19.99 долларов. Всего их изготовлено десять тысяч, сказал Оливер.

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