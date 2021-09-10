Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией. Об этом он сказал 10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, передает издание “ГОРДОН”.

“Считаю, [полномасштабная война] может быть. Так и есть. Мне кажется, что 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России и потом, слава богу, благодаря украинцам – шагом назад, их остановили”, – отметил он.

Зеленский не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО.

“Считаю, что это (полномасштабная война) будет самая большая ошибка Российской Федерации. Считаю, что после этого никогда не будет существовать [добро]соседства России, Украины, Беларуси, если будет мощная эскалация со стороны России. Почему Беларуси? Потому что мы понимаем, что там на территории есть присутствие России. Я считаю, что мир уже изменился, поэтому это самое страшное, что может быть. Это самое страшное, что я как человек, как гражданин, как украинец могу себе представить. Но, к сожалению, такая возможность есть”, – заявил Зеленский.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украины.

“Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева”, – сказал он.

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