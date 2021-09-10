В Исландии запустили крупнейший в мире завод по улавливанию CO2

Технология направлена на борьбу с изменением климата, однако профильные специалисты и экологические группы выступают против неё.

В 30 километрах от исландской столицы города Рейкьявика, 8 сентября запущен крупнейший в мире завод по улавливанию CO2 из атмосферы, сообщает Gizmodo. В год предприятие под названием Orca будет удалять за счёт геотермальной энергии примерно четыре тысячи тонн углекислого газа. потом этот газ закачают глубоко под землю, где примерно через два года он превратится в камень.

Обычно, установки по очищению воздуха соседствуют с «грязными» предприятиями, работающими на ископаемом топливе, вроде угольных электростанций. Завод в Рейкьявике не предотвращает выбросы CO2, а нейтрализует ранее нанесенный ущерб. Этим технология в Orca отличается от других технологий улавливания углекислого газа.

«Это важное дополнение к другим мерам по сокращению выбросов для стабилизации климата. Вклад Orca всё ещё мал в сравнении с масштабом задачи, но это шаг в правильном направлении», — отметил директор по исследованиям Института законодательства и политики в области удаления углерода при Американском университете Дэвид Морроу.

Однако применение технологии может столкнуться с трудностями. Например, она невероятно дорога — удаление тонны углекислого газа стоит 100 долларов. С учётом того, что в 2019 году в мире было выброшено 35 миллиардов тонн CO2, цифра получается грандиозной, даже несмотря на активное участие в экологических программах ведущих мировых держав и транснациональных корпораций.

Чтобы поддерживать работу предприятия, Climeworks придумала простую схему — предприятия и организации могут профинансировать установку напрямую. Компания на своём сайте предлагает подписаться на «программу по удалению углекислого газа» и платить ежемесячно от 8 до 55 долларов. Аналитики ожидают увеличение объёмов улавливаемого газа в Orca до 13 тысяч тонн ежегодно, если подписка будет окупаться. Однако на самом деле это менее 1% годовых выбросов одной угольной электростанции или эквивалентно выбросам от 800 автомобилей за тот же период.

Профильные специалисты также критикуют систему. Они видят в установке уловку добывающих компаний, которые хотят продолжить добывать ископаемое топливо и прикрываться тем, что компенсируют выбросы углекислого газа.

Экологические группы также выступают против. «Схемы улавливания углерода не нужны, неэффективны, исключительно рискованны и противоречат справедливому энергетическому переходу и принципам экологической справедливости. Национальные стратегии должны быть нацелены на отказ от использования ископаемого топлива и других горючих источников в нашей энергетической системе, а не просто на снижение интенсивности их выбросов», — говорится в открытом письме.