Белорусская теннисистка проиграла 19-летней канадке Лейле Фернандес, занимающей в мировом рейтинге 73-е место.

В 1/2 финала US Open Арина Соболенко уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, сообщает sputnik.by.

“Было много возможностей победить, но я ими не воспользовалась. В самые важные моменты подача переставала работать”, – сказала Соболенко после поединка.

Белоруска призналась, что очень разочарована исходом встречи. Правда, затем Соболенко добавила, что Фернандес “хорошо сыграла и заслужила победу”.

“Это был хороший матч. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что соперница сделала что-то выдающееся, это я сама себя уничтожила”, – сказала белорусская теннисистка.

В финале US Open 19-летняя Фернандес сыграет против 18-летней британки Эммы Радукану. Обе спортсменки впервые в карьере вышли в финал турнира Большого шлема.

Интересно, что впервые с 1999 года в финале турнира Большого шлема сыграют теннисистки младше 20 лет. Тогда в решающем матче US Open-1999 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

Кроме того, Фернандес и Радукану установили еще одно достижение: впервые с начала Открытой эры в 1968 году финал пройдет с участием несеяных игроков.

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