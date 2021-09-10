Большой театр покидает маэстро Дмитрий Матвиенко

Прошлой осенью из штата Большого театра были уволены два талантливых дирижера – Андрей Галанов и Вячеслав Чернухо-Волич. Оба – за честную и принципиальную гражданскую позицию.

А сегодня мы узнаем, что подал заявление об уходе еще один маэстро – Дмитрий Матвиенко. У него с руководством Большого театра произошел конфликт моральный. И об этом он только что сообщил в социальных сетях:

«Пишу этот пост, чтобы не было догадок и не обрастало легендами.

Сегодня узнал, что пока нахожусь на гастролях, которые мне согласовали ещё в мае прошлого сезона, меня СНЯЛИ с постановки «Самсон и Далила»…

Нынешнее руководство театра посчитало, что 1.5 месяца моего участия в постановочном процессе слишком мало.

Так же нотный материал, покупка и набор которого был организован мной и моими коллегами, был оплачен театром не в полном размере, чего НОВОЕ руководство признать отказывается и мне пришлось рассчитаться из своего кармана.

Считаю эти поступки в высшей степени подлыми и не вижу возможности дальнейшего пребывания в этом театре».

Дмитрий Матвиенко – очень одаренный музыкант с огромными творческими перспективами. Он был принят на работу в коллектив Большого театра в позапрошлом сезоне, имея за плечами блестящее образование Санкт-Петербургской и Московской консерваторий, работу во многих известных коллективах, а также победу на международном конкурсе молодых дирижеров им. Витолса в Риге. А через несколько месяцев, уже будучи штатным дирижером Большого, Дмитрий Матвиенко одержал абсолютную победу на престижном международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Дании. И родной коллектив белорусской оперы первый поздравлял, первый рукоплескал ему с гордостью. Естественно, маэстро получил десятки приглашений на зарубежные гастроли. А сколько отечественных и иностранных изданий напечатали с ним интервью… Да, Дмитрий Матвиенко, дирижер белорусского Большого, по-настоящему прославился.

И вот сейчас, когда маэстро находится на гастролях вне стен Большого, у него отбирают работу – предстоящую постановку оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». Произведение, которое музыкант уже много месяцев подряд прорабатывал и изучал, материалы для которой приобретал за собственные деньги. И дирижером-постановщиком которой был официально – официально! – объявлен еще в прошлом сезоне.

И вдруг – отстранен. Конечно, это унижение. И, конечно, работать с руководством, которое передвигает тебя, как шахматную фигуру, слишком затратно морально. Дмитрий Матвиенко написал заявление об уходе. В том, что его карьера сложится очень удачно, нет ни малейшего сомнения. В том, что Большой театр потерял потрясающего дирижера, тоже не приходится сомневаться. Исход артистов из коллектива продолжается…

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