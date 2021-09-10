Польша уже построила 50 километров забора на границе с Беларусью

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны. Поддержку пограничникам оказывают 2000 военных.

Żołnierze wybudowali już ponad 50 km ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot stoi już także na odcinku przy Usnarzu Górnym. Straż Graniczną cały czas wspiera około 2 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. pic.twitter.com/hM12i91tOp — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2021

Установленный забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю.

На первом этапе планируется построить 150 километров забора, впоследствии — еще 97.

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