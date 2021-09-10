Какое лучшее место для работы? Правильный ответ будет отличаться в зависимости от личных предпочтений. Но на концептуальном уровне большинство людей согласятся, что это место, где к вам хорошо относятся, справедливо платят, которое позволяет, вдохновляет и, возможно, даже учит вас, как раскрыть свой профессиональный потенциал, сообщают исследователи бизнес-издания “Quartz”, которые составили “Рейтинг лучших компаний по удаленному трудоустройству за 2021 год”.

PandaDoc заняла 12-е место среди крупных работодателей.

Компании в этом рейтинге имеют глобальную базу сотрудников от 250 человек или более.

В ходе опросов оценивалась практика компании и измерялась удовлетворенность сотрудников в таких областях, как лидерство, оплата труда и льготы, обучение и развитие, корпоративная культура, коммуникация и общая вовлеченность.

В рейтинг попали компании, ремоут-сотрудники которых дали 80% положительных ответов на вопросы из восьми категорий: лидерство и планирование, корпоративная культура и коммуникации, удовлетворенность ролью, рабочая атмосфера, отношение к руководству, обучение и развитие, зарплата и бонусы, и общая вовлечённость.

Как заявляют исследователи бизнес-издания Quartz, они стремились признать достижения компаний, которые уже трансформируют наше будущее распределением рабочей силы.

Поделиться ссылкой: