Задам неожиданный вопрос. Вы знаете, кто такой хлыщ? Вот говорят: молодой хлыщ, самодовольный хлыщ, легкомысленный хлыщ… Кто это?

В серии «Шедевры мировой литературы» недавно был переиздана книга известного российского литературного критика, друга и сподвижника Некрасова Ивана Панаева «Великосветский хлыщ». В ней – целая серия очерков о хлыщах. Значит, надо понимать, что слово не такое уж страшное: явно не матное, не бранное, не табуированное. Что-то из разряда франт, рисовщик, пижон… Не комплимент, конечно. Но за «не комплименты» у нас вроде бы не наказывали. Однако белорусская действительность доказывает, что нет того дна, которое невозможно пробить.

Как сообщают правозащитники, Минский районный суд наказал некоего Николая Антоновича полутора годами «домашней химии» по статье 391 УК РБ за оскорбление судьи. Во время процесса Антонович, недовольный тем, как себя ведет судья, произнес в его адрес: «Сидит какой-то молодой хлыщ…» Как ответочка прилетело не замечание и даже не штраф, а обвинение и наказание по статье Уголовного кодекса.

В политических процессах нас уже ничто не удивляет, в политических процессах все абсурды списывают на «целесообразность момента». Но гражданин Антонович судился с соседкой по даче. Никакой политики в его судебной истории поначалу не было. Но итог – как у всех: судья обиделся и наказал обидчика точно так же, как наказывают «политических».

Почему я пишу про некоего гражданина Антоновича, когда на этой неделе непонятно за что огромными тюремными сроками – больше, чем за убийство, – наказали Марию Колесникову и Максима Знака? Потому что многие до сих пор тешат себя иллюзией, что если они к политике не имеют отношения, то происходящее в стране их не коснется.

Коснется!

Ведь милиционеры либо понимают, что бесчеловечно избивать нельзя никого, либо им это позволено. Прокуроры либо следят за соблюдением законов, либо делают видимость, что следят. Судьи, идеологи, агитпроп либо понимают, что люди имеют право быть недовольными и высказывать свое недовольство, либо они всем и без разбора затыкают рот, не стесняясь в методах.

Сегодня наша власть именно это и делает – всем без разбора затыкает рот. Людей судят пачками по уголовным статьям за нелестные комментарии о президенте, милиционерах, чиновниках и даже за анекдоты.

6 сентября государственное агентство БЕЛТА сообщило о задержании рекордсмена – 35-летнего грузчика из Гомеля. Уточняется, что «в одну из апрельских ночей мужчина разместил оскорбительные комментарии в адрес 19 высших государственных должностных лиц страны и руководящих работников госорганов, включенных в кадровый реестр главы государства».

Аж 19 обиженных!!! Я очень надеюсь, что этого человека не расстреляют. Особенно если все эти люди тонкой душевной организации исстрадались из-за какой-нибудь характеристики типа «хлыщ»…

Но надо понимать, что если так пойдет и дальше, то наказывать придется тех, кто смотрел представителю власти прямо в глаза, а не в пол; кто не подходил к высокопоставленной особе на полусогнутых; кто осмелился говорить громко и внятно, без дрожи в голосе… Ведь логика запугивания предполагает, что градус страха надо усиливать. До какого предела готовы дойти белорусские власти, если ограничители в виде здравого смысла давно пройдены? Боюсь, ответа на этот вопрос не знает никто.

Сегодня обществу дана четкая команда: «Молчать! Бояться!» На данный момент в Беларуси не могут выходить независимые газеты, заблокированы почти все негосударственные общественно-политические интернет-ресурсы, за решеткой «голос народа» – 28 журналистов, десятки, если не сотни простых людей уже осуждены за нелестные высказывания и комментарии, и не известно, сколько еще ждут приговора…

Только зачем это всё, если известно старое, проверенное веками правило: «Бойся не тех, кто в гневе кричит, бойся тех, кто молчит»?

Подобные «мудрости» сочиняли дураки? Мы перепишем мировой опыт человеческого общежития? Ой ли!

Белорусские власти закрыли-закупорили плотной крышкой репрессий, запретов, цензуры кипящий котел общественного мнения и ждут, что случится дальше. Ну так сразу скажу: если все усилия по-прежнему направлены на то, чтобы не слышать людей, то ничего хорошего не случится.

Публикация – из № 69 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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