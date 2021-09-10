После встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве было сказано много громких слов.
Thinktanks.by подвел итоги этого мероприятия.
- На встрече были согласованы все 28 союзных программ. Правительства Беларуси и России безотлагательно займутся “дошлифовкой” некоторых моментов этих программ уже 10 сентября на заседании союзного Совмина в Минске.
- Ценик на российский природный газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года — 128 долларов за тыс. кубометров без индексации долларовой инфляции. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ об объединении рынков газа двух стран. Напомним, что в прошлом году белорусская сторона считала данную цену высокой.
- Объем кредитной поддержки Беларуси со стороны России составит более 600 млн долларов с сентября этого года до конца 2022 года. Пока непонятно, как эта помощь будет оформлена. По словам Лукашенко, он говорил Путину, что ему не нужны новые кредиты и предлагал предоставить в качестве кредита средства, сэкономленные на строительстве АЭС. Ответ был: подумаем, нас это устраивает, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России.
- Беларусь и Россия договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем. Договорились об обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере: речь идет о прозрачности таможенной стоимости товара и определении прозрачной структуры стоимости товаров в экономике.
- Россия снимает все ковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью.
- Предусматривается создание единых рынков нефти, нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии. В документах речь идет также о принципах взимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.
- Единой валюты России и Беларуси не будет. По рекомендации Центробанка и Национального банка Беларуси этот вопрос отложен, поскольку страны к этом еще не готовы.
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