Цеха аммиак-3 и карбамид-3 ОАО “Гродно Азот” с 10 сентября останавливаются на капитальный ремонт.

“При проведении плановой остановки с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается”, – говорится в телеграм-канале предприятия.

Там уточняется, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

“Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток”, – сказано в сообщении.

“Гродно Азот” является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна “Белнефтехим”.

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