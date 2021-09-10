В Финансовый университет при правительстве России в 2021 году на бюджетную и платную форму обучения в общей сложности поступили более 80 человек из Беларуси, это в разы больше, чем в прошлые года, сообщила проректор вуза Светлана Брюховецкая в эфире Смартпресс.

“Говорю больше 80, потому что у нас еще сегодня последний день зачисления в аспирантуру, ребята из Беларуси также имеют право и возможность и поступают туда в этом году. Но пока еще не зачислены, это произойдет сегодня”, – пояснила Брюховецкая.

Она отметила, что количество абитуриентов из Беларуси в 2021 году резко возросло.

“Соотношение бюджета и платного примерно 80 на 20. 80% поступают на бюджет, но и есть и ребята, которые поступают на платное, потому что они знают свои перспективы и понимают, что это окупается. Это инвестиция в себя”, – добавила проректор.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации — один из ведущих старейших российских вузов.

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