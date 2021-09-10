Итак, на переговорах 9 сентября в Москве Лукашенко и Путин согласовали пакет из 28 союзных программ (бывших дорожных карт углубления интеграции). Но это не означает, что их реализация пойдет гладко.

— Путин может быть доволен. Это его пиаровская победа, своеобразный реванш за срыв подписания дорожных карт в декабре 2019 года. К тому же интеграционный успех важен для Кремля накануне выборов в Государственную думу, — пишет политический обозреватель Александр Класковский. — Белорусское же руководство за счет подписания пакета бумаг надеется получить финансово-экономические выгоды. Но Кремль наверняка будет строго дозировать поддержку.

Москва не скрывает, что использует финансово-экономические рычаги для подталкивания Минска к той самой углубленной интеграции, которую обрисовал еще знаменитый «ультиматум Медведева» в декабре 2018 года. Тогдашний российский премьер четко дал понять белорусскому начальству: хотите и впредь получать нашу поддержку — будьте добры в полной мере выполнить союзный договор 1999 года.

А в нем — и единая валюта, и наднациональные органы, в общем, весь тот набор, который фактически поставит крест на белорусском суверенитете.

Лукашенко долго сопротивлялся (и еще будет сопротивляться) полной реализации этого документа, подписанного в эйфории «братского единения» еще с Ельциным (место которого, как говорили злые языки, и метил занять молодой тогда белорусский президент).

Теперь Москва аккуратно дожимает белорусского партнера теми давними договоренностями. Противиться же после августа 2020 года все труднее. Внутрибелорусский кризис продолжает тлеть, дисбалансы в экономике нарастают, отношения с Западом пущены под откос — и все это усиливает зависимость белорусского режима от Кремля.

И хотя 28 союзных программ — это якобы сугубо про экономику, в Москве особо не скрывают планов политической интеграции, которая при такой колоссальной разности весовых категорий выльется в полное подчинение Беларуси Кремлю.

На итоговой пресс-конференции 9 сентября Путин, в частности, заявил, что в перспективе возможно появление союзного парламента.

Что и требовалось доказать: Москва плавно, но последовательно ведет дело к созданию наднациональных органов. При том что Лукашенко ранее уверял: они с российским президентом, мол, железно договорились похерить 31-ю дорожную карту, которая предусматривала единую валюту и наднациональные органы.

По итогам же переговоров 9 сентября Лукашенко был вынужден заявить, что не исключает возвращения к вопросу о единой валюте.

Нетрудно догадаться, какая из сторон продавливает этот вопрос. Также нетрудно спрогнозировать, что этот вопрос Минск постарается всячески саботировать.

Но делать это будет все труднее. Кремль, пользуясь как никогда трудным положением партнера, будет добиваться своего не мытьем, так катаньем.

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