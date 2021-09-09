«Запад-2021». Кто будет наблюдать за учениями?

Накануне совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» состоялся брифинг о предстоящем мероприятии. Представителям военно-дипломатического корпуса, аккредитованным в Республике Беларусь, и СМИ сообщили о целях учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября.

“Несмотря на то, что в соответствии с Венским документом, приглашение наблюдателей на ССУ «Запад-2021» не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета, пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ“, — говорится в пресс-релизе Минобороны .

“Руководствуясь положениями Венского документа 2011 года, белорусское государство еще в конце 2020 года официально уведомило страны-участницы ОБСЕ о предстоящем ССУ „Запад-2021“, а 30 июля по сети ОБСЕ было направлено уведомление о параметрах предстоящего учения. Буквально вчера брифинг об учении был представлен белорусской стороной на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене”, — сообщается на сайте Минобороны.

Минобороны, обозначает несколько целей учений:

1. Повышение уровня готовности и способности органов военного управления войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства;

2. Выработка и апробирование варианта совместных действий в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности Республики Беларусь и Российской Федерации;

3. Получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Союзного государства.

На территории Республики Беларусь участие в учении примут около 12 800 человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ.

Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники: около 140 танков, примерно 110 единиц артиллерии и РСЗО, а также более 30 самолетов и вертолетов.

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