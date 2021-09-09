Владимир Макей и посол Ватикана обсудили конструктивное сотрудничество

Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

На встрече были обсуждены «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций».

МИД отмечает, что Владимир Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-Католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом.

Возможно, что при встрече было обсуждение и недавно опубликованной карикатуры в государственной газете «Мінская праўда».

«В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе.

Собеседники договорились и далее поддерживать диалог по всем вопросам, связанным с вопросами белорусско-ватиканского взаимодействия и укрепления межконфессионального согласия», — говорится в сообщении ведомства.

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