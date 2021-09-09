Группа протестовавших женщин. Скриншот видео Euronews

Сегодня в Кабуле была задержана группа журналистов Euronews во время освещения акции протеста в столице Афганистана. У представителей СМИ была конфискована техника. Боевики движения “Талибан” заявили журналистам, что им приказано удалить всех с места событий, и что освещение таких протестов отныне в Афганистане недопустимо и считается незаконным, сообщает Euronews.

“Моего продюсера задержали, и он потом рассказал мне, что его избили три боевика-талиба, конфисковали его телефон и бумажник. Потом его отпустили, и хотя он пережил сильное потрясение, но говорит, что хочет продолжать работать”, – рассказывает Анелиз Борхес, журналист Euronews. – “Тут сейчас многие мужчины и женщины, так же, как и он, говорят, что хотят продолжать документировать то, что происходит в их стране, несмотря на насилие, которому они будут подвергаться”.

Талибы берут под контроль журналистов
Анелиз Борхес, журналист Euronews

После того, как журналистов отпустили, они узнали, что группа протестовавших женщин,также была задержана. Журналистам пока не удалось узнать что с женщинами, не применялась ли к ним сила и освобождены ли они.

“Это, конечно, очень тревожный сигнал касательно того, что может произойти здесь, в Афганистане, и это происходит на следующий день после того, как талибы объявили о формировании своего правительства, довольно жесткого правительства, состоящего из 33 мулл, 4 из которых находятся под санкциями США”, – отмечает Анелиз Борхес.

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