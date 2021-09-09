Талибы берут под контроль журналистов

Сегодня в Кабуле была задержана группа журналистов Euronews во время освещения акции протеста в столице Афганистана. У представителей СМИ была конфискована техника. Боевики движения “Талибан” заявили журналистам, что им приказано удалить всех с места событий, и что освещение таких протестов отныне в Афганистане недопустимо и считается незаконным, сообщает Euronews.

“Моего продюсера задержали, и он потом рассказал мне, что его избили три боевика-талиба, конфисковали его телефон и бумажник. Потом его отпустили, и хотя он пережил сильное потрясение, но говорит, что хочет продолжать работать”, – рассказывает Анелиз Борхес, журналист Euronews. – “Тут сейчас многие мужчины и женщины, так же, как и он, говорят, что хотят продолжать документировать то, что происходит в их стране, несмотря на насилие, которому они будут подвергаться”.

После того, как журналистов отпустили, они узнали, что группа протестовавших женщин,также была задержана. Журналистам пока не удалось узнать что с женщинами, не применялась ли к ним сила и освобождены ли они.

“Это, конечно, очень тревожный сигнал касательно того, что может произойти здесь, в Афганистане, и это происходит на следующий день после того, как талибы объявили о формировании своего правительства, довольно жесткого правительства, состоящего из 33 мулл, 4 из которых находятся под санкциями США”, – отмечает Анелиз Борхес.

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