Прививку от гриппа рекомендуется делать через месяц после вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Проанализировав совместимость вакцин от гриппа и коронавируса, комиссия экспертов пришла к выводу, что интервал между прививками от гриппа и нового коронавируса должен составлять около 30 дней.

“Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса, так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа. Если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса прививаться от гриппа можно через 30 дней”, – сказал он.

Оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. “Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19”, – заключил Горелов.

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