Россия собирается экстрадировать белоруса по решению Белгородского областного суда

Белгородский областной суд принял решение об экстрадиции 31-летнего брестчанина Вадима Дубойского, которого обвиняют в Беларуси по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). Адвокат будет готовить апелляцию на это решение.

Брестчанина задержали в августе 2020 года. По его словам, в подвале брестского Дома правосудия его били трое суток, после чего отпустили домой. Когда Дубойский получил справку о побоях, его задержали и увезли в Следственный комитет. После недели в ИВС ему отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре он уехал в Москву. По информации «Настоящего Времени», в Беларуси его объявили в розыск по делу об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). По словам защитника Дениса Ревы, он получил из Генпрокуратуры постановление с описанием действий Дубойского в Бресте: «совместно с иными лицами переместил на проезжую часть не менее трех скамеек, участвуя тем самым в возведении баррикад», а также «разбивал тротуарную плитку». В результате «одному из сотрудников органов внутренних дел причинены легкие телесные повреждения, не менее двадцати пяти сотрудникам — побои».

11 апреля сестре позвонил капитан полиции поселка Красная Яруга и сообщил, что ее брата задержали пограничники из-за незаконного пересечения границы. Позже он оказался в СИЗО-3 Белгорода.

На заседании 9 сентября Белгородский областной суд рассматривал жалобу защиты Вадима на постановление российской Генпрокуратуры о выдаче. Сейчас адвокат намерен подать апелляцию на решение суда, которая будет рассматриваться уже судом в Москве. За это время защита попросит ЕСПЧ применить 39-е правило, которое не позволяет выдавать человека в страну, где ему грозят пытки.

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