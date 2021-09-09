Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлились три часа.

Во время итоговой пресс-конференции президент РФ сообщил, что на переговорах с Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами.

“Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ”, – сказал Путин по итогам переговоров.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

“Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики”, – пояснил Путин.

Было объявлено, что завтра планируется одобрить союзные программы на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

“После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату”, – сообщил президент РФ.

По итогам переговоров было также заявлено, что цена на российский газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

«По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года, — сообщил Путин. — При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства».

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