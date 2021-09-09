Как сообщает The Village Беларусь, вчера в минском троллейбусе был задержан пожилой мужчина. Он поспорил с незнакомцами на шоколадку, что может крикнуть «Жыве Беларусь». Позже оказалось, что незнакомцы были милиционерами в штатском. К выигранной в споре шоколадке он получил 30 суток.

На сегодняшнем суде 61-летний Михаил Дубин рассказал, как все было. Он ехал в троллейбусе, поспорил с двумя другими пассажирами на шоколадку, что выкрикнет «Жыве Беларусь». В итоге, оказалось, что эти мужчины — милиционеры в штатском.

На остановке Михаила задержали и отвезли во Фрунзенское РУВД, где составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

На сегодняшнем суде судья Ерохина признала Михаила виновным и наказала его 30-суточным арестом.

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