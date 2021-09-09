В Хойникском районе горел склад древесного угля для мангалов. Сотрудники МЧС смогли остановить огонь и спасти часть продукции, сообщает пресс-служба МЧС.



Сообщение о том, что в Рудном Хойникского района горит склад, поступило в МЧС 8 сентября в 22:10.



По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горит продукция на складе древесного угля для мангалов. На момент возникновения пожара там хранилось 70 тонн угля из хвойных и лиственных пород.

Пожар был оперативно потушен. В результате пожара повреждено 25 тонн угля и 45 тонн удалось спасти. Также пламя повредило стену на площади 90 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Возможная причина пожара — нарушение правил хранения, использования, изготовления и транспортировки веществ и материалов.

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