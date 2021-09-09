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Тунис занял в первой половине этого года первое место среди важнейших торговых партнеров Беларуси на африканском континенте, опередив Марокко и Анголу, сообщает “Заўтра тваёй краіны”.

В целом особенностью африканской внешнеторговой статистики Беларуси стал резкий рост экспорта услуг. Абсолютные цифры пока незначительны, но впечатляет темп.

На фоне торговли товарами, где по конкретным странам произошли как существенные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прорывы (Ангола, Малави, Тунис), так и серьезные падения (Египет, Кот д`Ивуар, Уганда), экспорт услуг вырос практически во все страны Африки.

Его объемы, правда, особо не впечатляют – крупнейшим получателем услуг от белорусских компаний и организаций стало Марокко с объемом 5,4 млн долларов. Зато поражает динамика – в более чем 20 стран экспорт услуг вырос в разы.

Самый значительный прирост Национальный статистический комитет Беларуси зафиксировал в Нигерев 80 раз. Недалеко от него Мозамбик, экспорт услуг на рынок которого увеличился в 79 раз.

Среди стран, входящих в первую десятку важнейших торговых партнеров нашей страны в Африке, в 5,5 раза вырос экспорт услуг в Анголу, в 16 раз – в Зимбабве, в 3,5 раза — в Кот д`Ивуар, в 17 раз – в Малави, в 3,4 раза — в Тунис и в 15 раз — в Уганду.

Отметим, что весь объем экспортных поставок белорусских товаров в десять стран-крупнейших покупателей в Африке (183,4 млн долларов) в рассматриваемый период опередил отгрузки в такие страны, как Великобритания, Турция и Индия.

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси в Африке

СтранаЭкспорт товаров
в 1 полугодии 2021г., в млн долларов		Темп роста  к 1 полугодию 2020г.,
в %		Экспорт услуг в 1 полугодии 2021г., в млн долларовТемп роста к 1 полугодию 2020г.,
в %		Совокупный объем экспорта товаров и услуг, в млн долларов
1Тунис40,5в 6,5 раза0,01в 3,4 раза40,51
2Марокко34,9108,55,4244,540,3
3Ангола37,3в 71 раз0,01в 5,5 раза37,31
4Египет18,156,70,5147,218,6
5Сенегал14,5229,00,1282,314,6
6Зимбабве10,6172,81,5в 16 раз12,1
7Кот д`Ивуар11,261,30,1в 3,5 раза11,3
8Южная Африка8,2135,20,8240,49,0
9Уганда4,220,32,1в 15 раз6,3
10Камерун3,948,90,5235,74,4

По данным Национального статистического комитета РБ

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