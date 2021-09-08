В воскресенье, 12 сентября, в центре столицы запланирован Минский полумарафон. В это время перекроют движение транспорта на центральных улицах и проспектах. Об этом сказано в решении Мингорисполкома, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

С 1:00 до 15:00 будет закрыто движение для автомобилей по проспекту Победителей от проспекта Машерова до улицы Немига, сообщает “The Village Беларусь”.

С 6:00 до 14:00 транспорт не сможет проехать по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, а также по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Янки Купалы и по Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Максима Богдановича. Перекроют на это время и движение по улице Сторожовской и по проспекту Машерова от Сторожовской до проспекта Победителей.

С 7:00 до 12:00 будет закрыто движение по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Бобруйской, по Володарского от проспекта Независимости до улицы Карла Маркса, а также по Энгельса от улицы Карла Маркса до проспекта Независимости и по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Недоступна для автомобилистов будет и круговая транспортная развязка на площади Победы, а также проезд на прилегающих улицах. Проспект Победителей перекроют от проспекта Машерова до Нарочанской, закрыт будет и проспект Машерова от проспекта Победителей до улицы Заславской.

В прошлом году Минский полумарафон не состоялся. А в этом лимит участников сократили до 10 тысяч человек, то есть в четыре раза меньше, чем было зарегистрировано в 2020-м на отмененный в итоге забег. При этом участники должны будут бежать в масках.

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