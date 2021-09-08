В Турции обнаружен новый штамм коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил местным СМИ, что в стране выявлено два случая новой мутации коронавируса, известной как «Мю», сообщает информационный портал News Turk.

На вопрос журналистов, будут ли предприняты какие-то дополнительные меры при появлении новых вариантов коронавируса, глава Минздрава заявил: «Мы не планируем вводить дополнительные меры на данный момент, потому что пока, кроме двух случаев, которые мы определили как новый Мю-вариант, обнаружено не было. В основном представлены варианты «Дельта»и «Дельта плюс», и их количество превышает 90 процентов. Я думаю, что с ростом вакцинации количество случаев будет уменьшаться, но мы должны обеспечить абсолютное соблюдение известных нам классических мер, таких как маски и дистанция, до тех пор, пока не появится общий иммунитет».

Но, стоит отметить, что с 6-го сентября в Турции ввели новые ограничительные эпидемиологические мероприятия. В частности, для посещение публичных мест и пользование внутригородским транспортом разрешается только полностью вакцинированным лицам, или тем, кто недавно переболел коронавирусом.

Штамм «Мю»

Из базы данных GISAID следует, что штамм «Мю» впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3700 случаев заражения этим вариантом вируса, прежде всего в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тысячи случаев.

Всемирная организация здравоохранения внесла «колумбийский» (B.1.621) штамм коронавируса SARS-CoV-2 в список вариантов, представляющих интерес (VOI), и присвоила ему в качестве идентификатора букву греческого алфавита «μ» (мю), что следует из реестра на сайте организации.

Опубликованное в конце июля в Journal of Medical Biology исследование медиков Биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа показало хорошую сопротивляемость штамму «мю» у пациентов, привитых вакциной Pfizer/Biontech. По их мнению, данный вариант коронавируса не представляет угрозы эффективности вакцин и менее опасен, чем мутации Дельта и Альфа.

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