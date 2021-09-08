Последствия длительного пребывания в космосе серьезны для космонавтов, которые будут подвергаться воздействию космического излучения постоянно. Оно включает в себя не только излучение Солнца, но и других галактических объектов.

Ученые из России, США и Германии повели исследования и подсчитали, что полет на Марс ограничен по времени,сообщает Dev.by. Максимум четыре года. В противном случае их здоровье может оказаться под угрозой из-за космического излучения.

В исследовании принимали участие сотрудники Сколковского института науки и технологий (РФ), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), Массачусетского технологического института (США) и Потсдамского центра имени Гельмгольца (ФРГ).

При этом дозы, полученные при полете, будут непостоянны из-за цикличной активности Солнца. Также существуют галактические космические лучи, которые имеют большую энергию, чем солнечные. Тяжелые частицы движутся с такой скоростью и обладают такой энергией, что при длительном воздействии на живую ткань эти частицы могут нанести значительный ущерб.

При этом Солнце может отражать галактические лучи и выступать как временный щит – в период наибольшей солнечной активности галактическое излучение менее активно.

Согласно расчетам, наиболее приемлемое время для отправки космонавтов наступает через 6-12 месяцев после максимальных значений солнечной активности.

Практичным сроком для марсианской экспедиции ученые назвали два года, миссия продолжительностью более четырех лет станет для экипажа опасной из-за уровня полученной радиации. Даже при усиленной защите ее возможности не безграничны: во-первых, есть ограничения массы корабля, во-вторых, сама защита со временем становится источником вторичного излучения.

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