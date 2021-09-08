Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 9 сентября. Планируется, что акцент встречи будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Безусловно, ситуация в Афганистане – это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях”, – сказал Песков.

При этом представитель Кремля заявил, что РФ не поднимает вопрос признания Беларусью Крыма, так как это суверенное дело любой страны. Также Песков сообщил, что по итогам переговоров Путина и Лукашенко не планируется подписание каких-либо документов, в том числе касающихся вопросов интеграции.

“Нет, насколько я знаю, какие-то документы не планируются”, – сказал представитель Кремля.

“Каждый раз интеграционные процессы становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов Путина и Лукашенко. Не сомневаюсь, что это будет и на этот раз, и что завтра также интеграционные процессы будут обсуждаться”, – сказал пресс-секретарь.

Песков не стал прогнозировать, чем может закончиться этот диалог и предложил дождаться итоговой пресс-конференции.

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