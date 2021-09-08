Скандальное появление Юрия Воскресенского на Экономическом форуме в Карпаче прокомментировал польский аналитик, председатель Центра стратегического анализа, Витольд Юраш. В своей статье, опубликованной на польском информационном портале Onet, он заявляет, что совершенно обыденную ситуацию белорусская оппозиция и МИД Польши преувеличивают и “ищут козла отпущения”.

Неожиданное появление Юрия Воскресенского

Присутствие Юрия Воскресенского на Экономическом форуме в Польше вызвало возмущение некоторых активистов оппозиции. Большинство экспертов, называют Воскресенского «штатным сотрудником белорусского КГБ». Однако громкий скандал в Карпаче – это игра на публику, заявляет польский аналитик. Согласно информации, которая известна Витольду Юрашу, присутствие Воскресенского является частью польской дипломатической кампании. Его кульминацией станет встреча глав МИД Польши и Беларуси в Нью-Йорке.

Причиной возмущения белорусской оппозиции и некоторых польских представителей является тот факт, что Воскресенский после освобождения из-под ареста КГБ, в котором он оказался вместе с другими оппозиционными политиками после прошлогодних выборов, перешел на сторону режима. Он участвует в работе над реформой конституции и призывает политзаключенных признавать свою вину и подписывать письма Александру Лукашенко, прося о помиловании.

И хоть организаторы экономического форума в Карпаче утверждают, что пригласили Юрия Воскресенского случайно, этому противоречат два источника из Министерства иностранных дел, которые рассказали Onet, что МИД Польши знал оприглашении Воскресенского в Карпаче. Сообщается, что он участвует в неофициальных переговорах по вопросу освобождения Анжелики Борис и Анджея Почобута.

Эти переговоры продолжаются давно и будут продолжены в ходе запланированной на вторую половину сентября встречи глав дипломатии Польши и Беларуси в Нью-Йорке, по случаю сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает аналитик Витольд Юраш, МИД так опасался шумихи в СМИ, что рассматривал вариант выбора подходящего дипломата в качестве “козла отпущения” и наказания его за то, что он решил самостоятельно пригласить Воскресенского на Экономический форум без консультации с руководством.

Атмосферу истерии подогревают некоторые комментаторы, обвиняющие МИД в выдаче визы белорусу. Однако, когда этого человека нет в списке лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, в выдаче ему визы нет ничего особенного. В этом не участвует ни руководство, ни польское представительство в Минске, не говоря уже о польской дипломатии, кроме консула, у которого также не было оснований отказать в визе.

Беларусь хотела спровоцировать скандал?

То, что Воскресенский тесно связан со службами, почти бесспорно, пишет Витольд Юраш. Проблема в том, что у Польши, желающей освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, при этом не имея каналов связи с минским режимом, нет другого выхода, кроме как вести переговоры с теми, кто имеет доступ к Лукашенко.

Очевидно, что оппозиция не подходит на роль посредника. В ситуации, когда официальные контакты заморожены, Польша должна разговаривать либо напрямую с КГБ, либо с агентами КГБ. Альтернатива – бездействовать или делать вид, будто есть попытка освободить лидеров Союза поляков, а также громко и бесплодно протестовать.

Однако стоит ответить на вопрос, не хотел ли Минск вызвать скандал, отправив Воскресенского в Карпач. На Экономическом форуме много белорусской оппозиции и большинство считает его сотрудником КГБ.

Если на самом деле целью Беларуси было вызвать скандал, это означало бы, что даже этот канал связи с официальным Минском сгорел, считает польский аналитик.

По мнению автора статьи, сам факт переговоров с агентом КГБ не является чем-то вызывающим, но выставлять напоказ такие контакты кажется неосторожным. Тем не менее, разгоревшийся скандал Витольд Юраш считает совершенно неоправданным.

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