Независимый дисциплинарный совет IIHF объявил о пятилетней дисквалификации президента Белорусской ассоциации хоккея Дмитрия Баскова. Этому предшествовало 10-месячное расследование, пишет Оnliner.

Согласно его результатам, Басков нарушил Кодекс организации. Речь, в частности, идет о попытках влияния на других, угрозах, дискриминации спортсменов из-за политических убеждений. Рассматривали также события 11 ноября 2020 года, когда погиб Роман Бондаренко.

На дисквалификацию уже отреагировала Федерация хоккея Беларуси.

Эпизод с гибелью Бондаренко и другие факты

В Международной федерации хоккея эпизод с убийством 31-летнего Романа Бондаренко рассматривали особенно тщательно. В результате констатировали: «нельзя исключать присутствие Баскова на мероприятии», после которого погиб Бондаренко, но не найдено доказательств активного участия Баскова в нападении.

В то же время для дисквалификации посчитали достаточными другие факты. Комиссия посчитала доказанным то, что Басков пытался влиять на других, чтобы поддержать власть в стране, угрожал спортсменам и дискриминировал их по политическим мотивам, злоупотребил своим положением.

Представители Независимого дисциплинарного совета IIHF отмечают, что одним из пяти основополагающих принципов Олимпийской хартии является то, что спортивные организации должны придерживаться политического нейтралитета. И резюмируют: представитель Белорусской ассоциации хоккея, член НОК, бывший менеджер и нынешний председатель правления ХК «Динамо-Минск» нарушил этот принцип.

IIHF приняла решение об отстранении Баскова от хоккея на пять лет. Подразумеваются все национальные и международные хоккейные мероприятия с 10 сентября 2021 года до 9 сентября 2026 года.

Ответ федерации хоккея

Национальная федерация хоккея объявила, что считает недопустимой позицию IIHF по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности «за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление».

Решение IIHF объясняют возрастающим давлением политических сил, а предъявленные претензии основаны на «отчетах со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц». И также апеллируют к политическому нейтралитету.

Федерация хоккея Беларуси намерена в ближайшее время принять решение о целесообразности обжалования постановления IIHF в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В заявлении ФХБ отмечено, что глава федерации «продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту».

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