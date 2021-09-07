Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили 8 496,7 млн. долларов США (в эквиваленте), говорится в сообщении Нацбанка.

В сообщении также отмечается, что за август 2021 года золотовалютные резервы увеличились на 1 054,3 млн. долларов США (на 14,2%) после роста в июле на 33 млн. долларов США (на 0,4%).

«Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет. В августе 2021 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 340 млн. долларов США», — прокомментировали показатели ЗВР за август в Нацбанке.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд. долларов США.

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