Совместные стратегические учения “Запад-2021” стартуют 10 сентября и пройдут на четырех полигонах в Беларуси и девяти в России. Всего в них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей. При этом в ходе первой части – на территории РБ – будут задействованы лишь 12,8 тысяч военных, среди них 2500 из России и до 50 из Казахстана, сообщил первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич.

О том, чем “Запад-2021” отличаются от учений прошлых лет, в чем их важность для региона и какой будет возможная реакция соседних стран – у DW.

Особенность “Запада-2021” – масштаб и новые участники

Главная особенность нынешних учений – в беспрецедентности их размаха, говорит Сергей Богдан, научный сотрудник Института Фридриха Майнеке при Берлинском свободном университете. По его словам, стоит ожидать привлечения сил не только Западного военного округа РФ, но и других округов. Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Кашин соглашается, что в этих учениях задействуют существенно больше войск, а программа их гораздо разнообразнее.

Под названием “Запад” они до сих пор проходили раз в два года в Беларуси и РФ, и их совмещали с маневрами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран-участниц ОДКБ. Теперь же ко второй их части – на территории России – присоединятся военные из восьми государств – Армении, Казахстана, Таджикистана, Индии, Кыргызстана, Монголии, Сербии и Шри-Ланки. А Вооруженные силы (ВС) Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана пошлют наблюдателей.

Россия хочет провести масштабную демонстрацию всех своих сил и боеспособных частей, расположенных вдоль западной границы, полагает Сергей Богдан, рассуждая о целях учений. И уточняет, что формат “Запада” изменился: “Учения, на которые прежде Минск мог влиять, теперь превращаются в ширму для огромного российского военного шоу”. При этом, убежден Богдан, факт приезда военных из Казахстана в Беларусь – заметное достижение Минска: “Думаю, Беларусь хотела бы большего казахского участия и возможно подключения и других стран. Но политическая изоляция Минска серьезна, и это максимум, что можно сейчас выжать”.

Две разных фазы одних учений

Денис Мельянцов, координатор программы “Внешняя политика Беларуси” Совета по международным отношениям “Минский диалог” в интервью DW обратил внимание на принципиальные отличия двух фаз учений. По его мнению, первая – в Беларуси – по традиции нацелена на отработку защиты Союзного государства РФ и РБ и к ней привлечено даже меньше личного состава и техники, чем четыре года назад. В ходе второй – на российских полигонах – Москва намерена показать, что “у нее есть достаточно союзников и она способна создать коалицию, противостоящую Западу”.

Между тем Василий Кашин из ЦКЕМИ не видит ничего необычного в том, что Россия придает этим стратегическим командно-штабным учениям многосторонний характер: “До 2017 года привлекались только ближайшие партнеры по ОДКБ. Практику расширили, что позволяет повысить интеграцию между ВС разных стран, лучше подготовиться к возможным совместным действиям, просто повысить уровень доверия и продвинуть вопросы военно-технического сотрудничества”.

Нынешние учения, по выражению Кашина, важны для проверки готовности всей системы управления российскими ВС в условиях крупномасштабных конфликтов: “Если бы у России и Запада были более конструктивные отношения, маневры выглядели бы несколько иначе – с большим числом наблюдателей и так далее. Но сама потребность в проведении ежегодных крупных учений очевидна, без них армия не может развиваться”.

Сценарий “Запада-2021″отражает ситуацию в регионе

В основе “Запада-2021” – сценарий возникновения кризисной ситуации и конфликта, связанного с “возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку”. Такой сценарий Сергей Богдан называет стандартным и вытекающим из того, что отрабатывалось на предыдущих белорусско-российских маневрах.

В свою очередь, Василий Кашин в беседе с DW подчеркивает, что антитеррористические мотивы есть во всех учениях, что отчасти позволяет уходить от неудобных дипломатических вопросов. Хотя фраза про “внешнюю поддержку”, признает эксперт, все равно намекает на серьезные международные противоречия: “Тут нет ничего необычного. Россия и Запад обвиняют друг друга в подрывной деятельности. Поэтому обоснование просто отражает тяжелое состояние отношений Москвы со странами НАТО”.

В такой непростой обстановке Сергей Богдан не исключает даже “неких провокационных действий – сродни тому, что делалось в прошлом году, когда по ходу учений “Славянское братство” внезапно перебрасывались незапланированные для участия воинские подразделения и привлекалась стратегическая авиация”. Подобные действия, по его оценке, Минску вряд ли интересны, при этом Москва сделает все для сокращения поля для маневра союзника, чтобы тот “не смог больше предпринять никаких шагов в сторону Запада”.

Реакция соседей и последствия для региона

Подготовка и проведение учений “Запад-2017” сопровождались 4 года назад серией алармистских заявлений европейских политиков и аналитиков, предсказывавших, что в итоге часть российских войск якобы останется в Беларуси на постоянной основе. Денис Мельянцов связывает те несбывшиеся прогнозы с напряженными отношениями России и Украины.

В этом году, продолжает Мельянцов, звучат похожие критические голоса вплоть до обвинений России и Беларуси в ведении гибридной войны против стран ЕС. И поводом, считает эксперт, тут стала ситуация, сложившаяся в отношениях Запада и Беларуси после подавления в стране прошлогодних массовых протестов – изоляция и санкции Запада против Минска, а также кризис с беженцами на границах РБ с Литвой и Польшей.

Периоды до и после протестов против итогов президентских выборов 2020 года – две разные эпохи в белорусской внешней политике, поясняет Василий Кашин. “Минск понимает, что шансы вернуться к прежней так называемой многовекторной политике в обозримом будущем невелики. У Лукашенко долго получалось сидеть на двух стульях, но он вынужден был делать выбор, и он его сделал. Позже, возможно, он попытается вновь все переиграть, но пока для него разумно показать новый уровень военного взаимодействия с Россией. А Москва попытается обеспечить более необратимый характер новой политики Беларуси”, – очерчивает позиции сторон Кашин.

Коснувшись реакции соседей по региону на “Запад-2021”, Сергей Богдан сообщил DW, что в конце сентября на всех полигонах ВС Украины и в акватории Черного и Азовского морей пройдут учения “Объединенные усилия-2021” с участием военных из полутора десятка стран НАТО и партнеров альянса. Динамика развития обстановки негативная, стороны увеличивают масштабы маневров и усиливают их наступательный компонент, по сути, провоцируя друг друга, констатирует Богдан. Он ожидает, что далее “скорее продолжится милитаризация региона, что чревато последствиями для безопасности и стабильности всего континента – да и мира”.

На учениях четырехлетней давности Минск демонстративно противоречил Москве, относя их проведение на полигоны вдали от своих границ и требуя большей прозрачности, а также приглашения максимального числа наблюдателей, вспоминает Мельянцов.

При этом Беларусь, как выразился Богдан, предыдущее десятилетие на Западе критиковали за нагнетании обстановки, обвиняли чуть ли не в подготовке вторжения в Украину: «Кричали, как в той сказке: «Волки, волки!». Но их не было, а теперь волки пришли, и мы видим опасную ситуацию для белорусской государственности и региональной безопасности. И здесь возникает вопрос, как сейчас вообще можно что-то обсуждать, если ранее (в адрес Беларуси. – Ред.) было сказано столько всего необоснованного».

Несмотря на все проблемы, Василий Кашин призывает не драматизировать положение: «До встречи Байдена и Путина в июне в Женеве был период крайне опасной напряженности вокруг Украины. Происходило сосредоточение войск, крупные учения, общая тональность была весьма неприятной. Саммит не изменил отношения кардинально, но все же принес некий элемент разрядки».

В подобной ситуации, считает Кашин, плановые учения противоборствующих сторон, проходящие почти одновременно, показывают что они готовы защищать свои интересы, сильны и полны решимости, но при этом никто не хочет заходить слишком далеко. «Это уже напоминает рутину холодной войны, в то время как события весны походили на худшие моменты того противостояния, на какой-нибудь 1983 год. Это правила игры в условиях нового противостояния великих держав, каждая из сторон их соблюдает», — успокаивает Василий Кашин. Никто не заинтересован в обострении конфронтации, согласен Денис Мельянцов.

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