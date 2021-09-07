МВД внесло изменения в постановление «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», согласно которым заключенным (по разрешению администрации) теперь можно пользоваться видеосвязью для общения с близкими, следует из постановления МВД, опубликованного на Национальном правовом портале.

Согласно документу, подписанному главой МВД Иваном Кубраковым 10 августа, теперь к переписке и телефонным разговорам для заключенных добавляется еще один способ общения с близкими — видеосвязь.

По информации «Медиазоны», некоторые заключенные уже воспользовались новыми возможностями и общались с родными через видеосвязь в Viber и Skype.

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