Министерство обороны Беларуси начало проверку по факту гибели военнослужащего срочной службы в 72-м объединенном учебном центре, расположенном в Печах.



“По предварительной информации, в ходе занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий нанес себе огнестрельное ранение”, – сообщили во вторник в пресс-службе оборонного ведомства.

По словам военных, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Министерство обороны выразило соболезнования семье погибшего и пообещало оказать родным и близким необходимую помощь.

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