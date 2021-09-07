Самый верный способ принять решение — сравнить эффекты после вакцинации с той пользой, которую она может принести.

Побочные эффекты и неизвестные отдаленные последствия — основной довод нерешающихся привиться от коронавируса. Существуют ли риски и насколько они сопоставимы с уроном, который способен нанести COVID-19?

Антон Барчук, эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге:

«Побочные эффекты наблюдаются после любой медицинской интервенции, будь то прием лекарств или диагностическая процедура, даже самая безобидная. Страшны ли последствия или нет, зависит от вида, тяжести и частоты побочного эффекта. И мы обязательно сравниваем их с той пользой, которую приносит интервенция.

Я онколог, занимаюсь эпидемиологией рака. Препараты для лечения часто высокотоксичны и вызывают явления иногда настолько тяжелые, что ведут к смерти. И все же мы считаем, что они могут помочь.

При прививках подход не отличается: рассчитывается вероятность пользы и вреда. После большинства вакцин если и возникают побочные явления, то, как правило, речь идет о боли в месте инъекции, повышенной температуре. Частое, но не тяжелое состояние, которое легко переносит большинство людей.

Да, есть небольшой риск серьезных осложнений. У нас нет данных по «Спутнику», но известно, что при AstraZeneca фиксируют тромбозы, которые встречаются очень редко, а при Pfizer — миокардит, также крайне редкое, но не настолько тяжелое состояние.

Таким образом, побочные явления встречаются, но их частота в разы меньше, чем вероятность осложнений после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Прививка защищает, пусть и не на 100%, и если вы заразитесь в будущем, то, как правило, в легкой форме и без тяжелых последствий.

Таким образом, вакцинация — одна из самых безопасных медицинских интервенций, с учетом пользы, которую она приносит. Когда меня спрашивают о побочных явлениях, я привожу такой пример. Вы всегда принимаете какие-то препараты, например, парацетамол. Принято выбрасывать бумажку с инструкцией, но если обратить внимание на ее содержание, то можно увидеть, что частота побочных явлений и их спектр больше, чем при вакцинации. Но люди все равно тревожатся!

Часто звучат доводы: якобы у вакцин есть долгосрочные последствия, которые не изучены. Но мы не знаем долгосрочных эффектов у других лекарств, появившихся не так давно, а также новых продуктов, бытовых средств. Необходимы эпидемиологические исследования, постоянный мониторинг. А говорить сейчас, проявятся ли долгосрочные явления, нельзя. Их нет для большинства вакцин, доступных сегодня на рынке. А если что-то и проявляется, то, как правило, сразу».

Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона:

«Все «неизвестное и пугающее» делится на три типа. Первое — тромбозы, которые возникают не просто так, с потолка. Нужна предрасположенность. Так, риски повышаются у женщин, принимающих оральные контрацептивы без назначения врача и предварительной проверки. Также следует выделить женщин на заместительной гормональной терапии. Хотя страхи здесь неоправданные, потому что ЗГТ сегодня микродозовые. Кроме того, у некоторых людей замечены состояния, предрасполагающие к тромбообразованиям, но в таком случае пациенты об этом знают, как правило. Если переживаете, что у вас возникнет тромб, не подвергайте себя длительным перелетам в первые три дня, так как это провоцирующая ситуация.

Второе — синдром Гийена-Барре, предполагающий поражение нервов, онемение тканей разной выраженности. Часто после вакцинации у людей немеет рука. Но это нормально, ничего страшного! Онемела — и перестала! Никаких последствий. Но пациенты нервничают, думают: «Ага, начался Гийена-Барре». Он совсем иначе проявляется. Тревожный знак, если онемение распространяется на обе стороны тела либо на нижние конечности, и вы не можете ходить. Есть сомнения? Идите к врачу, это лучший способ развеять тревожность.

Третье — синдром Стивенса-Джонсона, который представляет собой кожную реакцию с воспалением. Суперредкий случай, также иммунной природы. Дерматологи часто упускают его из виду, так что если заметите нечто подобное, в разговоре с врачом произносите вслух название синдрома.

Оба состояния могут проявляться как реакция на любую вакцину, не только от коронавируса. Такого не бывает, что человек изначально здоровый, затем вакцинировался, и все! Без прививки последствия от заражения ковидом были бы удручающими.

Хочу донести главную мысль. Не называйте побочные эффекты побочными, это просто эффекты после вакцинации. Покупая защиту от коронавируса, вы должны за это заплатить. В этом случае — активацией иммунной системой: температурой, например, и очень-очень маленькой вероятностью серьезных последствий.

Желание отказаться от вакцинации, потому что препараты якобы не до конца изучены и неясны последствия, я бы сравнила со следующим утверждением: «Я никогда не буду водить машину. Вдруг попаду в аварию!» Но и в статусе пассажира вы рискуете стать участником ДТП, но уже не внутри автомобиля, а снаружи, где нет так такой защиты. Столкновение с транспортным средством более опасно для пассажира, чем для водителя за рулем».

Лидия Сопрун, эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ:

«Сейчас все по понятным причинам говорят о новой коронавирусной инфекции, но другие болезни никуда не ушли! Все так же опасны дифтерия, столбняк или, например, гепатит B. Последний — единственная из передающихся с кровью гемоконтактных инфекций, которую мы можем контролировать с помощью вакцинации и иммунопрофилактики. В отличие от других подобных инфекций, таких как ВИЧ и другие вирусные гепатиты С, D.

Заболеваемость гепатитом B не только не сокращается, но, напротив, растет. Без прививки мы не преодолеем угрозу, которую, кстати, легко подхватить. В частности, при проведении маникюра или педикюра, при использовании инструментария, не прошедшего качественную обработку, а также в при проведении косметологических и стоматологических услуг в учреждениях, работающих без медицинской лицензии. Но и про основной путь передачи — половой — также не стоит забывать.

И все же я убеждена, что каждый сам для себя решает, идти ли на ту или иную вакцинацию. Действуют четкие противопоказания, с которыми всегда можно заранее ознакомиться. В частности, предрасположенность к аутоиммунным патологиям, таким как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, васкулиты. В основе патогенеза лежит способность организма вырабатывать антитела, которые атакуют свои собственные органы, клетки в ответ на какой-либо провоцирующий фактор, например, стресс, воздействие окружающей среды, соли металлов. Так, содержащийся в некоторых иммунобиологических и других фармацевтических препаратах гидроксид алюминия может быть триггером к возникновению и развития подобной патологии. Такой сценарий возможен, если сложатся сразу несколько факторов, в частности, генетическая предрасположенность и дополнительный стресс.

Соизмеряйте риски перед любой вакцинацией. Помните, что перед процедурой врач-терапевт обязательно проконсультирует вас, соберет анамнез, измерит температуру, проведет наружный осмотр. Индивидуальный подход — в основе всего».

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