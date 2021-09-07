Отец Марии Колесниковой Александр впервые за год после ее ареста смог с ней пообщаться во время свидания в СИЗО, пишет “The Village Беларусь”.

— Она меня порадовала, сказала, что неплохо себя чувствует, рассказала, как поддерживает физическую форму. Говорит, что у нее часы со встроенным шагомером и она накручивает не меньше 11 тысяч шагов в день. Сказала, что в этом плане она берет пример с Максима [Знака].

Маша была красиво одета, традиционная красная помада. Она, кстати, передавала большое спасибо подругам, которые обеспечивают ее такое поддержание прекрасной формы и туалетов. Сказала, что у нее целая полка косметики, что очень нехарактерно для таких условий. Говорит: иногда сама удивляюсь, что такой выбор есть.

Она благодарна всем, кто вчера приходил к суду. Особенно ее восхитили аплодисменты. Она была растрогана, тем более, я передал, что там были ее коллеги-музыканты, друзья, поклонницы и поклонники. Она посмотрела вчера сюжеты по БТ — говорится, что громко смеялась и благодарна пропагандистам за такие сюжеты, говорит, что делает свои выводы и то, что показывают по официальным канал не соответствует ее представлению о действительности.

Она впечатлилась и тем, что мне оказывают огромную поддержку не только ее друзья, но и люди, которых я раньше не знал. Маша просила передать благодарность всем, кто участвует в судьбе нашей семьи.

Маша очень восхищается профессионализмом своих адвокатов, говорит: папа, ты не представляешь, какую работу они делали и делают. А сам суд считает спектаклем, пародией на правосудие.

Я рассказывал ей о наших семейных новостях, наших друзей и ее коллег. Рассказал о наградах, которые получили она и Максим. <…>

В целом у меня очень хорошие впечатления. Надеюсь, это не последняя наша встреча. В рамках одночасовой встречи, конечно, было очень трудно наговориться.

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