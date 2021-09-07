Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) во вторник, 7 сентября, объявили состав временного правительства Афганистана.

Как сообщают “Известия”, исполнять обязанности премьер-министра будет Мохаммад Хасан Ахунд. Глава политофиса движения Абдул Гани Барадар назначен замглавы кабмина. И.о. министра разведки назначен Абдул Хак Васик. Главой центрального банка страны временно назначен Мохаммад Идрис. Министром иностранных дел временно назначается Амир Хан Муттаки.

Забихулла Муджахид назначен временно исполняющим обязанности министра культуры и информации. Временно возглавлять министерство экономики будет Мохаммад Ханиф. И.о. министра финансов назначен Хедаятулла Бадри. Временным министром образования назначен Мавлави Нурулла Мунир.

Россия получила приглашение на объявление нового правительства Афганистана

Ранее, 7 сентября, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сообщил, что Россия получила приглашение на церемонию объявления нового правительства Афганистана. При этом отметил, что отправлять из Москвы никого не придется — представлять интересы страны может находящийся там посол РФ.

Также, приглашения от талибов получили правительства Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара.

2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отношения РФ с Афганистаном зависят от первых действий новой власти в стране. Он подчеркнул, что для Москвы в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, «как это уже было 20 лет назад».

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