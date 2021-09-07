Регулирование цен на социально-значимые товары продлено до 31 декабря 2021 года.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, предельный норматив рентабельности, подлежащий включению в отпускную цену продукции производителями, должен быть не выше фактического за 2020 год, или составлять 10%, если фактическая рентабельность в прошлом году была ниже 10%.

Под регулирование попадают следующие социально значимые товары:

рыба свежая (семейство карповых);

субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);

консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная консервированная).

колбаса полукопченая, варено-копченая;

маргарин;

крупа перловая;

свежий чеснок, свежий перец сладкий.

Максимальные торговые надбавки, с учетом оптовой надбавки на рыбу не должны превышать 25%, мясные субпродукты, консервы и колбасы — 20%, а остальные товары из перечня — 30%.

Постановлением также ограничены максимальные торговые надбавки в размере 30% на соль, в том числе йодированную и фторированную, чай черный без вкусовых и ароматических добавок, дополнительного сырья, за исключением расфасованного в сувенирную или подарочную упаковку, растворимый кофе.

Документом также определены надбавки для юрлиц и ИП, которые занимаются хранение и реализация стабилизационных фондов.

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