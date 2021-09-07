Таможня Литвы не разрешила перевозку через морской порт Клайпеды 18 контейнеров с запчастями для самосвалов “БелАЗ”.
Об этом сообщает smartpress.by со ссылкой на сайт литовского ведомства.
Отмечается, что запрет связан с тем, что “БелАЗ” с июня включен в четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси.
“В настоящее время ведется расследование, и будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза”, – заявили в таможне Литвы.
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