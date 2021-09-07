Философ Владимир Мацкевич признан склонным к экстремизму. Он сидит в СИЗО №1 на улице Володарского.
В камере он сидит один, пишут в соцсетях его соратники. За все время ему передали только пять писем.
Напомним, что в СИЗО Владимир Мацкевич находится с 14 августа.
Философа задержали 4 августа. Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (“организация действий, грубо нарушающих общественный порядок”)
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