Философ Владимир Мацкевич признан склонным к экстремизму. Он сидит в СИЗО №1 на улице Володарского.

В камере он сидит один, пишут в соцсетях его соратники. За все время ему передали только пять писем.

Напомним, что в СИЗО Владимир Мацкевич находится с 14 августа.

Философа задержали 4 августа. Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (“организация действий, грубо нарушающих общественный порядок”)

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