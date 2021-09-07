Директору и главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, а также бывшему директору компании Дмитрию Новожилову предъявлены обвинения.

Обвинение по ч.2 ст.243 УК обоим предъявили еще на прошлой неделе. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания, сообщил БелаПАН информированный источник.

Левшину и Новожилова задержали 18 августа как подозреваемых по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере — “свыше 100 тысяч рублей”).

18 августа также задержали бухгалтера БелаПАН Екатерину Боеву. Правозащитники признали всех троих политзаключенными.

Боеву отпустили на свободу утром 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

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