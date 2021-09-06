Сегодня Министерство информации заблокировало доступ к новостному сайту Полесского региона «Медиа-Полесье» (media-polesye.by) и сайту «Радио “Рация”» (racyja.com).

Доступ к «Media-polesye.by» был заблокирован ещё вечером 2 сентября. Но на следующий день техническая служба восстановила работу сайта. В выходные дни «Медиа-Полесье» продолжило работу.

В понедельник посетителям сайта вместо страницы информационного ресурса стала открываться заставка: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона «О средствах массовой информации».

Редакция направила в Мининформ запрос с вопросом о причинах блокировки, но ответ пока не получила. Команда сайта и в этих условиях продолжает свою работу.

Сегодня для белорусских пользователей заблокирован сайт «Радио Рация». Вместо него пользователям открывается стандартное уведомление, что сайт заблокирован на основании решения Министерства информации.

Как сообщает редакция СМИ, эфир радио можно слушать на FM-волнах в Брестской и Гродненской областях. Онлайн-трансляция радио-эфира тоже не заблокирована.

Чтобы читать новости на заблокированных сайтах – используйте VPN.

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