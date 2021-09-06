Лукашенко пообещал Белоруснефти «крышу» в развитие сети зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, опубликовав видео, где гендиректор ПО “Белоруснефть” Александр Ляхов получает соответствующие обещания.

“Спасибо вам, что занялись этими заправками – электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас можно говорить, “крыша”, ну так вот “крыша”. Председатель Совета (Наталья Кочанова – ред.) всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет – в правительстве продвинет ту или иную идею”, – пообещал Лукашенко. – “Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны заправки быстрые”.

Вероятно, эта бизнес-ниша для других возможных операторов и поставщиков закрылась.

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