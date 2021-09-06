Сегодня Минский областной суд приговорил Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы.

Гособвинитель запрашивал 12 лет лишения свободы, адвокаты обвиняемых настаивали на невиновности Максима Знака и Марии Колесниковой.

Суд признал Колесникову и Знака виновными и приговорил Марию к 11 годам колонии общего режима, а Максима — к 10 годам усиленного.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси, они признаны виновными в:

– заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК);

– создании и руководстве экстремистским формированием (ч.1 ст.361-1 УК);

– публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет (ч.3 ст.361 УК).

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 суток.

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