По итогам вступительной кампании в этом году в белорусских вузах осталось, рекордное количество свободных мест. Министр образования Игорь Карпенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что на это повлияли различные внутренние и внешние факторы. Однако не пояснил, почему не были подкорректированы планы.

«Да, недобор у нас есть, но здесь надо учитывать различные факторы. Порядка 500 человек мы недобрали на бюджетные места», — заявил Карпенко.

Как передаёт Оnliner, по словам министра, в основном пострадали вузы аграрного профиля, есть недобор «по некоторым специальностям педагогического профиля, профилям военным, в том числе и в гражданских вузах на военные факультеты».

Причины, говорит Карпенко, в уменьшении выпуска 11-классников — второй год подряд. Несмотря на это, количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом было увеличено.

«Мы хотели, создавая конкурсную ситуацию, все-таки не потерять абитуриентов, которые целенаправленно и мотивированно шли на те или иные специальности», — отметил министр.

Дополнительным фактором стало то, что Россия в этом году увеличила квоты на поступление белорусских граждан на бюджет в российские вузы. В прошлом году таких мест было 200, в этом их количество увеличили на 700, приводит цифры Игорь Карпенко. По его словам, на ноябрь запланирована встреча с российскими коллегами, где будут отработаны вопросы взаимодействия.

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