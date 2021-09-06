Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением “Талибан” в Афганистане. Как сообщает Deutsche Welle, заявление об этом глава германского кабмина сделала в воскресенье, 5 сентября, на пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн – Вестфалия).

По мнению канцлера ФРГ, диалог с радикальным исламистским движением “Талибан” необходим, чтобы продолжить эвакуацию из Афганистана.

“Что касается (представителей – Ред.)“Талибана”, то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело”, – подчеркнула Меркель.

“Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой”, – добавила глава германского правительства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, также высказался в поддержку переговоров с талибами.

Группировка “Талибан” хочет прочных дипотношений с ФРГ

Комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить “прочные и официальные дипломатические отношения с Германией”.

Ангела Меркель при этом не сказала, что поддерживает возобновление полноценных дипломатических отношений с Афганистаном, контролируемым талибами.

Она подчеркнула, что диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала “хорошим сигналом” тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас ранее заявил, что выступает за переговоры с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет “оплотом терроризма”.

“В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны”, – заявил Мас.

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