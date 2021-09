Европа осуждает приговоры Колесниковой и Знаку

Евросоюз осуждает приговоры членам штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максима Знака, и призывает немедленно освободить всех политзаключенных.

На сайте Европейской службы внешних связей (EEAS) опубликовано заявление официального представителя Петера Стано.

“Сегодня в Минске политзаключенные Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. В августе 2020 года Мария Колесникова вместе с госпожой Тихановской и госпожой Цепкало стала символом движения за демократическую Беларусь. В ходе судебного разбирательства за закрытыми дверями вместе с известным адвокатом г-ном Знаком ее судили по необоснованным обвинениям в “сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным способом”, “призыве к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности Беларуси с использованием средств массовой информации и Интернета” и “создании и руководстве экстремистской группой”.

ЕС выражает сожаление по поводу продолжающегося вопиющего неуважения минским режимом прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также подтверждает свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси (в настоящее время их насчитывается более 650), включая г-жу Колесникову и г-на Знака, журналистов и всех людей, которые находятся за решеткой за отстаивание своих прав. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ. ЕС продолжит свои усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей”.

Берлин считает эти приговоры “олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима”, заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, отвечая на вопрос корреспондента DW.

По ее словам, Колесникова и Знак входят в число наиболее мужественных представителей мирного протестного движения в Беларуси, которые “после фальсифицированных президентских выборов боролись за свободу, демократию и права человека” в этой стране. Кроме того, Берлин осуждает “превращение правосудия в инструмент политического преследования в Беларуси”, указала далее Зассе.

“Германия выражает Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем другим политическим заключенным в Беларуси полную солидарность. Федеральное правительство требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Разумеется, мы продолжим оказывать давление на белорусский режим и активно поддерживать белорусское гражданское общество”, – добавила она.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал завершение суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

The sentencing of Maria Kolesnikova and Maksim Znak shows the Belarusian authorities continuing their assault on the defenders of democracy and freedom. Lukashenko’s regime must halt this repression and release all political detainees.

— Dominic Raab (@DominicRaab) September 6, 2021