Активисты штаба Виктора Бабарико Максим Знак и Мария Колесникова во время пресс-конференции 14 июля 2020 года

Евросоюз осуждает приговоры членам штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максима Знака, и призывает немедленно освободить всех политзаключенных.

Европейская служба внешних связей

На сайте Европейской службы внешних связей (EEAS) опубликовано заявление официального представителя Петера Стано.

Европа осуждает приговоры Колесниковой и Знаку
Ведущий представитель по иностранным делам и политике безопасности EEAS, Петер Стано

“Сегодня в Минске политзаключенные Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. В августе 2020 года Мария Колесникова вместе с госпожой Тихановской и госпожой Цепкало стала символом движения за демократическую Беларусь. В ходе судебного разбирательства за закрытыми дверями вместе с известным адвокатом г-ном Знаком ее судили по необоснованным обвинениям в “сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным способом”, “призыве к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности Беларуси с использованием средств массовой информации и Интернета” и “создании и руководстве экстремистской группой”.

ЕС выражает сожаление по поводу продолжающегося вопиющего неуважения минским режимом прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также подтверждает свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси (в настоящее время их насчитывается более 650), включая г-жу Колесникову и г-на Знака, журналистов и всех людей, которые находятся за решеткой за отстаивание своих прав. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ. ЕС продолжит свои усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей”.

Правительство Германии

Европа осуждает приговоры Колесниковой и Знаку

Берлин считает эти приговоры “олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима”, заявила на правительственной пресс-конференции в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, отвечая на вопрос корреспондента DW.

По ее словам, Колесникова и Знак входят в число наиболее мужественных представителей мирного протестного движения в Беларуси, которые “после фальсифицированных президентских выборов боролись за свободу, демократию и права человека” в этой стране. Кроме того, Берлин осуждает “превращение правосудия в инструмент политического преследования в Беларуси”, указала далее Зассе.

“Германия выражает Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем другим политическим заключенным в Беларуси полную солидарность. Федеральное правительство требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Разумеется, мы продолжим оказывать давление на белорусский режим и активно поддерживать белорусское гражданское общество”, – добавила она.

Министр иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал завершение суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу, — написал Рааб в «Твиттере». — Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных».

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