Деловые поездки, какими мы их знаем, остались в прошлом. Об этом сообщило Международное агентство Bloomberg проведя опрос 45 крупных компаний США, Европы и Азии, в ходе которого выяснило, что 84% компаний планируют урезать расходы на поездки после пандемии.

В опросе приняли участие такие компании, как Pfizer, Michelin, LG, HSBC, Deutsche Bank, Akzo Nobel NV. Большая часть из них планирует сократить расходы на бизнес-поездки на 20-40%.

Главный исполнительный директор компании AkzoNobel Тьерри Ванланкер “провел последний год, наблюдая, как его руководитель производства размахивает руками, безумно жестикулирует и, по-видимому, разговаривает сам с собой, “посещая” 124 завода, направляя сотрудников с головными уборами оборудованными видеокамерами с высокой четкостью передачи на заводские этажи. Задача, которая раньше требовала пересечение земного шара, теперь выполняется зв очень короткое время — и без смены часовых поясов. Пути назад нет”.

Теперь в этой компании принято решение снизить расходы на командировки на 30%, а на внутренние встречи — еще больше. По оценке менеджмента, это хорошо влияет как на бюджет, так и на достижение целей устойчивого развития. К тому же больше нет социального табу на видеозвонки.

“Это хорошо для наших кошельков и помогает нашим целям в области устойчивого развития. Наши клиенты прошли год адаптации, так что это больше не социальное “нет-нет”, чтобы просто общаться по видео… В этом есть огромный элемент эффективности”, – поясняет Тьерри Ванланкер.

По мнению аналитиков, будущее не только за звонками в Zoom. Бизнес уже инвестирует в дополненную реальность, пытаясь найти способ компенсировать снижение трат на путешествия. Теперь топ-менеджеры наблюдают за работой своих подчиненных при помощи дронов и используют очки дополненной реальности.

По оценкам менеджеров ряда компаний, им уже будет сложно обосновать необходимость ввести в бюджеты дополнительные расходы на командировки, спустя год с начала пандемии. Онлайн-встречи показали себя как более эффективный способ коммуникации с точки зрения временных затрат.

“Мы не думаем, что деловые поездки когда-либо вернутся к уровню 2019 года”, – сказал Уилл Хокли, глобальный руководитель по путешествиям и отдыху в KPMG LLP. – “Корпорации смотрят на свой конечный результат, свои экологические обязательства, требования сотрудников к более гибкой работе и мышлению: почему я должен вернуть то, что себя изжило?“

Bloomberg отмечает, что предприятия по всему миру находятся под давлением инвесторов и регулирующих органов, вынуждающих их сократить выбросы CO2. В июле Европейская комиссия разработала амбициозный климатический план, призванный заставить все отрасли промышленности отказаться от ископаемого топлива. Авиация уже давно является мишенью, хотя на ее долю приходится лишь около 2,4% глобальных антропогенных выбросов CO2. Это связано с тем, что сектор быстро развивался до пандемии и оказывал негативное воздействие на верхние слои атмосферы Земли.

В эпоху Covid-19 компании признали, что снижение уровня полетов является одним из способов снижения изменения климата. По этому уже к 2024 году расходы на корпоративные путешествия снизятся на 13%. Теперь компании чаще отправляют своих сотрудников в деловые поездки, только чтобы обеспечить клиентскую поддержку или поучаствовать в международных встречах и тренингах.

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